Picchetto in A14: «La pericolosità di questo tratto è un'emergenza nazionale che deve risolvere il ministero»

GROTTAMMARE - «Non vogliamo credere credere che non esistano strumenti per fare in modo che i cantieri vadano più in fretta e siano più sicuri: l'incidente di qualche giorno fa ha dimostrato che la situazione non è confinabile a una questione locale ma è di interesse nazionale. Non è un problema che possono risolvere i sindaci, ma è un problema che deve risolvere il ministero». È iniziato con queste parole il picchetto al casello autostradale, organizzato da rappresentanti istituzionali, sindaci e amministratori, per chiedere interventi immediati nel tratto interessato dai lavori ed altamente pericoloso.

Il giorno dopo l'incontro al Mit con il ministro Salvini e i governatori di Marche e Abruzzo - Acqauroli e Marsilio - i deputati del Pd marchgiani hanno presentato una interrogazione in Commissione Ambiente sul tema del tratto autostradale A14 Pedaso-Grottammare, dove è avvenuto un grave incidente stradale con tre morti (un padre e i figli di 14 e 8 anni), mentre un 12enne in in prognosi riservata ad Ancona.

Primo firmatario Augusto Curti con Irene Manzi «e il sostegno degli onorevoli colleghi della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici Simiani, Braga, Ferrari e Di Sanzo. «Tramite questo atto - spiega - Curti - sollecitiamo il Ministero dei Trasporti ad una definitiva soluzione delle criticità più volte sottolineate, che sono causa delle troppe tragedie occorse negli anni presso il segmento viario».