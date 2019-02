Controlli dopo il concerto Trovati hashish, coca e anfetamina

SENIGALLIA - Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri della compagnia di Senigallia in collaborazione con i colleghi del Nucleo cinofili di Pesaro hanno eseguito un controllo straordinario in materia di tutela della sicurezza dei minori e contrasto al consumo delle droghe e all’abuso di alcol.L’attività di controllo si è svolta nei pressi della discoteca “Mamamia” dove si è svolto il concerto del gruppo punk rock italiano “Tre allegri ragazzi morti”. Al termine del concerto diverse centinai di giovani e adolescenti si sono riversati nella discoteca provenienti da varie località dell’ hinterland senigalliese.Nel corso dei controlli all’interno delle aiuole dei viali di accesso alla discoteca, i carabinieri “a quattro zampe” Artur e Yago hanno rinvenuto 28 piccoli involucri di polietilene contenenti complessivamente 8 grammi di cocaina, 10 di hashish, 5 di marijuana, una pasticca di anfetamina, 17 spinelli, il tutto sottoposto a sequestro per la successiva distruzione. Non sono emerse irregolarità da parte dei gestori del locale pubblico.