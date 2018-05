Arceviese chiusa in entrambe le direzioni Traffico congestionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ancora emergenze, ancora problemi. La ex strada statale 360 “Arceviese” è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra le località di Bettolelle (comune di Senigallia) e quella di Casine (comune di Ostra), a causa di un allagamento dovuto alle forti piogge che hanno interessato la zona nelle ultime ore. Il traffico è stato deviato con indicazioni in loco.