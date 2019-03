Investito sull’Arceviese ricoverato in prognosi riservata: nodo-dinamica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Un pedone è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio lungo l’Arceviese in località Casine di Ostra. Portato al pronto soccorso, con un codice rosso, mentre resta da capire la dinamica dell’accaduto. Alcuni testimoni avrebbero infatti visto investito e investitore litigare prima del ferimento, mettendo in dubbio che possa essersi trattato proprio di un incidente. A fare chiarezza sull’accaduto saranno le forze dell’ordine, chiamate per rilevare l’investimento del pedone. Viste le gravi condizioni in cui versava il ferito non hanno potuto parlare con lui per avere anche la sua versione dei fatti. L’Arceviese ieri pomeriggio era molto trafficata quando si è verificato l’investimento. Era ancora giorno, circa le 17.Disagi si sono registrati anche alla circolazione, trattandosi della principale arteria di collegamento tra i comuni della vallata, e il passaparola ha fatto subito il giro nella comunità. Il fatto che i due coinvolti avessero litigato prima che il pedone venisse travolto non vuol dire automaticamente che l’investimento sia stato volontario ma ha fatto sorgere qualche dubbio tra i presenti. Ad accertare l’esatta dinamica saranno le forze dell’ordine che, appena si sarà rimesso il ferito, ascolteranno anche lui. La prognosi ieri era riservata per i gravi traumi riportati, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. A soccorrerlo sono stati i sanitari del 118 con un’ambulanza partita dall’ospedale di Senigallia.