Frontale da brividi sull'Arceviese, atterra l'eliambulanza: due feriti all'ospedale, uno in codice rosso

SENIGALLIA - Violento frontale nel pomeriggio lungo l’Arceviese in località Bettolelle, poco distante dal confine con Ostra. Intorno alle 18 due auto, una Volkswagen e una Fiat, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, intervenuta sul posto con una pattuglia. Entrambi i conducenti, due uomini, sono rimasti feriti e sono stati portati all'ospedale, uno in codice giallo, l'altro in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Sul posto, oltre all’eliambulanza e ai mezzi del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e la polizia locale per deviare il traffico, essendo la carreggiata occupata dalle auto incidentate e dai mezzi di soccorso. Disagi si sono quindi registrati alla circolazione.