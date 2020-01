Scivola nel fosso con la bicicletta e batte la testa: un uomo sull’Arceviese è rimasto a lungo privo di conoscenza

SENIGALLIA - Choc sull’Arceviese ieri mattina dove un ciclista, dopo essere caduto, è svenuto. È accaduto a Bettolelle intorno alle 9. Il 47enne senigalliese stava pedalando insieme a due amici quando, in prossimità di una curva, si è spostato troppo verso l’esterno. Una ruota è finita fuori dalla carreggiata e lui, perdendo l’equilibrio, è caduto. Con la testa ha colpito il guardrail che gli ha spaccato il casco. Una scena che agli automobilisti di passaggio ha fatto temere il peggio.



In quel momento stava transitando anche una vigilessa che ha allertato il 118. Il ferito è stato trasferito a Torrette temendo un grave trauma cranico. Era infatti rimasto privo di sensi per diversi minuti dopo la botta. Per fortuna però tutti gli accertamenti hanno dato esito negativo e se l’è cavata con qualche graffio e contusione. A terra è stato recuperato il suo cellulare anche se ai vigili non risulta lo stesse utilizzando. Nessuno dei testimoni ha riferito questa circostanza. Probabilmente l’aveva addosso ed era caduto a terra dopo l’impatto.



«Ci siamo fermati nel vederlo a terra e in un primo momento abbiamo pensato fosse morto - racconta una donna che stava transitando in auto con il marito - dopo una decina di minuti per fortuna ha ripreso conoscenza. Noi andavamo piano - conclude la testimone - e lo stesso le altre due auto davanti, anche perché il ciclista è caduto in prossimità di una curva, ma abbiamo incrociato altri veicoli sfrecciare». © RIPRODUZIONE RISERVATA