Lavori dopo il maltempo L'Anas ha riaperto l'ex statale Arceviese

SENIGALLIA - L'Anas comunica che è stata ripaerta al traffico la ex strada statale 360 “Arceviese” che era stata chiusa in entrambe le direzioni tra le località Bettolelle (comune di Senigallia) e Casine (comune di Ostra), in provincia di Ancona, a causa di un allagamento dovuto alle forti piogge che hanno interessato la zona nelle ultime ore. La strada è percorribile ma si raccomanda sempre la massima prudenza, almeno fino a quando non sarà cessata l'allerta per le condizioni meteo. La protezione civile ha stimato per la mezzanotte di oggi la conclusione della perturbazione.