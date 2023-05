Schianto in moto sull'Arceviese: 29enne di Senigallia in codice rosso a Torrette

SENIGALLIA – E' stato ricoverato in codice rosso a Torrette un giovane centauro, dopo un brutto incidente avvenuto attorno alle 16 sull'Arceviese, al Vallone di Senigallia. Secondo una prima ricostruzione, il 29enne avrebbe fatto tutto da solo: in curva ha sbandato ed è finito fuori strada con la sua moto, andando a schiantarsi contro un muretto.

L'allarme

L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio. Vista la gravità della situazione, si è alzata in volo l'eliambulanza che ha raggiunto sul luogo dell'incidente il personale del 118 di Senigallia, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Senigallia. Il 29enne, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in volo all'ospedale regionale con un codice rosso: ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.