Moto contro auto sull'Arceviese, giovanissima coppia di Pergola sbalzata a terra dopo lo schianto da brividi: entrambi in codice rosso a Torrette

SERRA DE’ CONTI - Due giovani sono rimasti feriti gravemente nel pomeriggio dopo lo scontro avvenuto tra la moto su cui i due viaggiavano e un’auto. Lo schianto da brividi si è verificato lungo la strada Arceviese nel territorio di Serra de’ Conti. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri.

In codice rosso a Torrette

Il centauro, un 22enne di Pergola, e la ragazza che viaggiava con lui sulla moto, una ventenne, sono stati sbalzati a terra a seguito dell’urto con l’auto. Entrambi sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Non sono, comunque, in pericolo di vita, ma hanno riportato seri traumi. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza e due ambulanze del 118, una arrivata da Senigallia, l’altra da Arcevia. Illeso il conducente della macchina, un 54enne di Arcevia. Per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia.