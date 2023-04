Ancona, perde il controllo sulla Flaminia: paura per un motociclista 40enne. Traffico in tilt

ANCONA- Paura ad Ancona, ieri sera (28 aprile), intorno alle 20. Lungo la Flaminia, in direzione nord, un motociclista di 40 anni ha perso il controllo della sua moto facendo pensare a gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Croce Gialla che lo hanno trasportato a Torrette in sala emergenze per scongiurare rischi. Fortunatamente, l'uomo ha riportato solo qualche lesione agli arti inferiori.

LEGGI ANCHE: Urbisaglia, malore in auto mentre torna a casa con la moglie: muore dopo lo schianto

Traffico in tilt

Insieme al 118 anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno dovuto dirimere il traffico rimasto bloccato per diverso tempo. Poi, in serata, la circolazione è tornata regolare.