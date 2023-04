Urbisaglia, malore in auto mentre torna a casa con la moglie: muore dopo lo schianto

URBISAGLIA - Malore al volante, muore un uomo di 74 anni. L’ennesimo dramma (il quinto in pochi giorni) sulle strade della provincia si è consumato stasera, intorno alle 20, in via Procopio a Urbisaglia.

Nulla da fare nonostante i soccorsi

L'anziano era al volante della sua auto insieme alla moglie. I due stavano tornando a casa quando il 74enne ha accusato un malore. L’automobilista ha perso il controllo dell’auto. La vettura è finita contro un muretto. Subito è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 ma non c’è stato nulla da fare per salvarlo.