Camerino, con la Vespa contro un camion: morto 68enne di Recanati. E' il quarto incidente mortale nel giro di pochi giorni

CAMERINO Altro incidente mortale sulle strade maceratesi, a Camerino. A perdere la vita oggi (27 aprile), intorno alle 13.45, è stato Adriano Prosperi, 68 anni, residente a Recanati. Si tratta del quarto incidente mortale nel giro di pochi giorni.

La dinamica

Per cause da accertare da parte delle forze dell'ordine, il centauro si è scontrato con un camion lungo la strada statale 256, all'altezza di una curva, nel territorio di Camerino. Il camion era condotto da un 37enne di Ascoli. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 ma per il centauro non c'è stato nulla da fare.