Casa fantasma e turisti beffati: dodicesima truffa dell'affitto della stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Dalla Basilicata per trascorrere le vacanze in città ma la casa prenotata non esiste. Truffata una famiglia, dopo aver versato 400 euro di caparra per un appartamento sul lungomare Alighieri.I turisti si sono rivolti alla polizia che si è attivata per trovare loro una soluzione alternativa, salvando quindi la vacanza. Dall’inizio della stagione è la dodicesima denuncia.