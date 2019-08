Partito il Jamboree e fioccano le truffe delle case in affitto ai turisti

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Tutti pazzi per il Summer Jamboree che ha debuttato ieri con l’anteprima in città, dove è scattata la caccia all’ultima camera per il weekend. Si registrano anche quattro famiglie truffate, arrivate con i bagagli e pronte a godersi la vacanza. La casa prenotata in via Rieti però non c’era. Qualcuna ha trovato a fatica un’alternativa, altre sono ripartite deluse. Durante la settimana si trovano ancora delle soluzioni in albergo ma sono i weekend quelli maggiormente ricercati.Per sabato le poche doppie disponibili sui motori di ricerca possono raggiungere le 1.202 euro a notte. Non un caso isolato perché ieri c’erano anche a 1000 o 1001 ed altre sopra le 500 sempre per una notte.