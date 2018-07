Case fantasma, un bluff dietro l’altro: è caccia al truffatore rovina-vacanze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA Lo specialista della truffa affitta case fantasma incassando i soldi della caparra per poi sparire. Sono almeno una decina le sue vittime che sognavano di trascorrere la vacanze a Senigallia, in una casa del lungomare Alighieri che il vero proprietario però non aveva mai affittato, oppure in altre zone dove non esistevano. Una famiglia lombarda, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, è venuta in città lo scorso weekend. Non voleva rischiare di arrivare per il Summer Jamboree e trovarsi in mezzo ad una strada.