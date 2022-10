SENIGALLIA- Due comunità in lutto per la scomparsa di Claudio Brunetti detto Yena. Aveva 58 anni. Originario di Ostra Vetere, viveva da tempo a Senigallia. Ieri i social sono stati tempestati di messaggi e ricordi. Aveva scoperto prima dell’estate una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Grande sportivo, seguiva la sua squadra del cuore, l’Inter, e giocava a calcio, a beach tennis e a tennis. Da ragazzo ha giocato a calcio nell’Ostra Vetere.

Era nato qui poi si era trasferito con la famiglia in Svizzera dov’era cresciuto ed era tornato ad Ostra Vetere dove il padre aveva aperto un’azienda di trasporti. A Senigallia aveva conosciuto l’amore della sua vita, Paola, e si era trasferito dopo essersi sposato. Lavorava per la Adriatic Parts, una ditta di ricambi per autofficine con sede alla Cesanella. Il ricordo del suo grande amico Massimo Volpini: «Ho avuto la fortuna di conoscerlo 30 anni fa, un ragazzo sempre propenso al buon umore, ci accomunava l’amore verso l’Inter oltre ad una stima reciproca come uomini. Ci mancherà il vederlo con il suo scooter in giro per la città». Da tutti era conosciuto come Yena per la sua somiglianza con il protagonista del film “1997: fuga da New York”. I funerali lunedì alle 14.30 alla chiesa del Portone.