TRECASTELLI - Affidate anche ai droni del Nucleo operativo aereo di Recanati le ricerche di Brunella Chiù, la 56enne di Barbara ancora dispersa dall’alluvione del 15 settembre scorso. Le ricerche si stanno concentrando a Trecastelli, dove è stato svuotato il terzo laghetto ma resta ancora tanto fango. «Abbiamo effettuato delle riprese aree con i droni – spiega Fausto Capalbo, presidente del Nucleo operativo aereo - realizzando delle immagini ad alta risoluzione in punti in cui non è ancora possibile arrivare a piedi. Zone che meritavano degli approfondimenti».

Le indagini

Non si sbilancia sugli esiti dell’intervento svolto giovedì. «Le immagini – dice - saranno da studiare e verranno consegnate ai vigili del fuoco». Il Nucleo ha sede nell’aviosuperficie Madonna di Loreto a Recanati e fa parte della grande famiglia di volontari della protezione civile regionale. Una task force sta lavorando senza sosta per cercare la mamma di Simone Bartolucci, che quel drammatico 15 settembre ha perso anche la sorella Noemi di appena 17 anni. Erano insieme mamma e figlia quando la piena le ha travolte. Il corpo della giovane è stato trovato poco dopo. Senza esito, invece, le ricerche della donna. A coordinare le operazioni sul posto, per conto dei vigili del fuoco a capo delle ricerche, è la protezione civile di Ostra Vetere. «E’ stato svuotato anche il terzo laghetto – spiega il coordinatore Andrea Fabbri – e, in attesa dell’ispezione dei sommozzatori, sono stati effettuati i rilievi fotografici dai droni in modo tale che i vigili del fuoco possano visionare fotogramma per fotogramma prima di intervenire sul posto. Bisogna attendere che l’interno del laghetto un po’ di solidifichi per garantire l’accesso in sicurezza». Il meteo non aiuta perché ieri è stata diramata una nuova allerta gialla valida per tutta la giornata. Previsti rovesci o temporali sparsi localmente di forte intensità prevista attorno a 50 millimetri in un’ora. Proseguiranno nella prima parte della giornata di oggi con caratteristiche simili.

Il meteo

«Se la pioggia non sarà eccessiva la prossima settimana potrebbero intervenire i vigili del fuoco – prosegue il coordinatore della protezione civile di Ostra Vetere –, siamo sempre legati alle condizioni meteo». L’acqua è stata tolta dal terzo laghetto dove attendono che si solidifichi lo strato melmoso superficiale, quel tanto da poter consentire l’ispezione a vista da parte del personale specializzato dei vigili del fuoco, preposto per questo tipo di interventi.