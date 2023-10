L'addio a Brunella Chù, ritrovata un anno dopo l'alluvione: «Riposa accanto a Noemi e vigila su Simone»

BARBARA Gremita la chiesa di Santa Maria Assunta per l’ultimo saluto a Brunella Chiù, la 55enne vittima dell’alluvione del settembre 2022. Molti hanno seguito la funzione dall’esterno, altri dalla diretta streaming. Non c’era solo la comunità di Barbara ma, a testimonianza di un territorio coeso, c’erano rappresentanti delle vallate Misa e Nevola, con i rispettivi sindaci, il prefetto vicario, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il presidente della Provincia Daniele Carnevali. Ad officiare la celebrazione il vescovo Franco Manenti, affiancato dal parroco don Paolo e da don Mauro.

L’alluvione? Evento imprevedibile: le 13 morti al centro dell’inchiesta

«In questo pomeriggio il Signore incontra il nostro dolore e quello di Simone – le parole del vescovo -, a lui affidiamo Brunella.

L’amore non si rassegna alla separazione è più forte di ogni rovescio della vita, della morte. Simone ha cercato a lungo la mamma, ha chiesto di non abbandonare le ricerche. E’ stato l’amore a sostenere Simone in questa ricerca anche se, con il passare del tempo, la speranza di trovarla in vita si faceva più debole fino a spegnersi». Il vescovo Franco ha proseguito ricordando che «l’amore è l’unica risorsa in grado di contrastare la morte e in questa calamità dell’alluvione si è manifestata come vicinanza, solidarietà, attenzione reciproca, impedendo alla morte di fare ulteriori disastri. C’è una lezione di vita da cogliere: camminiamo insieme».

Il sindaco Riccardo Pasqualini, commosso, ha ricordato le lunghe ricerche durate un anno poi la notizia del ritrovamento del corpo di Brunella nelle acque delle isole Tremiti alla vigilia della ricorrenza dell’alluvione. «Oggi è un altro giorno di quelli in cui trovare le parole è molto difficile – ha detto -. L’unico tuo desiderio Simone è stato riavere tua madre e il Signore ci ha fatto questo dono anche se sembra brutto dirlo. Brunella è stata sempre vicina a Noemi ma adesso saranno accanto, come lo erano quella sera. Adesso Simone hai un posto dove andarle a piangere e dove portare un fiore. Non ti conoscevo prima dell’alluvione ma posso testimoniare che tua madre ti ha fatto un vero uomo, una bella persona per te e per noi, fatti forza Simone, noi ti siamo vicini, tutta la comunità è vicina a te».

Le amiche hanno poi voluto ricordarla e un pensiero è stato letto anche da una cugina di Brunella che, nel salutarla, l’ha definita «la nostra cugina frizzante», raccontando quanto fosse solare e sempre allegra. «Brunella sei vissuta per i tuoi figli e per loro hai dato tutto – un altro ricordo durante le preghiere dei fedeli -, che tu possa riposare vicino alla tua dolce Noemi e vigilare su Simone».