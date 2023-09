Barbara, Brunella Chiù, domenica il funerale un anno dopo l'alluvione. Cerimonia in diretta streaming

BARBARA - Sono stati fissati per domenica i funerali di Brunella Chiù, la 55enne di Barbara vittima dell’alluvione che colpì le Marche nel settembre 2022, in cui persero la vita 13 persone. Per un anno è risultata dispersa finché, alla vigilia della ricorrenza della tragica esondazione, è arrivata la conferma, tramite il Dna, che il corpo rinvenuto lo scorso 3 novembre nelle acque delle isole Tremiti fosse il suo. E’ rimasta sepolta nel cimitero di Vieste in Puglia ma sabato tornerà dalla sua famiglia. La camera ardente verrà allestita alla sala del commiato Giorgi a Serra de’ Conti dalle 10 di sabato. Il funerale si terrà nella chiesa di Santa Maria Assunta a Barbara domenica alle 15. La cerimonia, officiata dal vescovo Franco Manente, verrà trasmessa in diretta streaming dal Comune.

Brunella era uscita di casa in contrada Coste a Barbara ed era salita in auto insieme alla figlia Noemi Bartolucci, 17 anni.

Il veicolo era stato però travolto e trascinato via dall'onda di pena del fiume Nevola. L'altro figlio, Simone, era invece riuscito a salvarsi aggrappato ad un albero. Il corpo di Noemi prima e l'auto, ridotta ad un groviglio di lamiere, poi vennero trovati a vari chilometri di distanza. Le ricerche per Brunella sono invece andate avanti per mesi, setacciando un territorio molto vasto, dragando laghetti e specchi d'acqua.