ROSORA - Stava attraversando la strada, di ritorno dal bar dove si era fermata a prendere un caffè prima dell’inizio delle lezioni, quando è stata investita e lasciata dolorante e ferita in mezzo alla strada. E’ successo ieri mattina poco prima delle 8 in via Roma, frazione Angeli di Rosora. Sfortunata vittima dell’incidente è una insegnante 30enne residente a Fabriano.

La giovane, che insegna nella scuola elementare di Angeli, si trovava col padre che ogni giorno è solito accompagnarla a scuola. Il genitore aveva già raggiunto l’auto, posteggiata a bordo strada, quando ha visto sua figlia che, nell’attraversare la carreggiata, è stata travolta da una vettura di colore azzurro. L’auto, che procedeva con direzione Fabriano-Jesi, non si è fermata a prestare soccorso e ha continuato la sua corsa. La giovane, cosciente ma ferita, è stata soccorsa dal padre, dai commercianti della zona e da un altro automobilista che sopraggiungeva poco dopo. Hanno lanciato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza e i Carabinieri che hanno avviato le indagini sull’investimento con omissione di soccorso. E’ stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice di media gravità. A dare un contributo alle ricerche dell’auto pirata, le telecamere degli esercizi commerciali posti in zona. Le indagini sono in corso.