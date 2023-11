SENIGALLIA - Quattro Volkswagen nel mirino dei ladri tra la serata e la notte di martedì. Due sono state rubate ma poi abbandonate e in una mancava la centralina. E’ stata sottratta anche in un’altra macchina parcheggiata in strada mentre nel quarto episodio hanno solo fatto danni. In via Cartesio alle Saline hanno rubato la macchina che il proprietario ha ritrovato abbandonata a distanza di circa ottanta metri da casa.



All’interno mancava la centralina. Lo stesso è accaduto ad un’altra macchina parcheggiata in strada vicino allo sgambatoio di via degli Oleandri. La macchina è stata ritrovava a distanza di una quarantina di metri ma non sembrava mancare nulla. In via Di Vittorio invece i ladri hanno rotto un finestrino, come negli altri episodi, e hanno portato via la centralina. Infine, in via dei Faggi hanno rotto il finestrino posteriore di un’altra automobile, rimasta parcheggiata sulla strada dalle 18 alle 24, ma non hanno fatto in tempo a prendere nulla. Forse disturbati da qualcuno di passaggio. Le vittime hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine poi hanno voluto informare i senigalliesi di quanto accaduto, pubblicando le fotografie di come hanno ritrovato i veicoli e raccontando ciò che è successo nel gruppo “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi”. Chiedono tutti telecamere sulle pubbliche vie. In un primo momento avevano pensato a qualche balordo che volesse rubare qualcosa dentro l’auto in sosta ma quando hanno appreso di quattro casi nella stessa zona, hanno capito che era passato qualcuno di più organizzato.

«Una strage»



«A quanto pare martedì c’è stata una strage di auto – commenta Francesco Albani, amministratore del gruppo -, stanno arrivando altre segnalazioni di tentati furti di auto o di alcune parti, tutte nella medesima zona e tutte Volkswagen, modello Tiguan e T-Roc». Hanno provato a rubare sia le auto che parti dei veicoli presi di mira, in particolare le centraline. Due sono riuscite a prenderle.