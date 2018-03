Ladri entrano in parrocchia e derubano i sacerdoti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Ladri in fuga con i soldi del parroco e del vice dalla chiesa di Ripe a Trecastelli. Mercoledì qualcuno si è introdotto nei locali parrocchiali, di fronte al municipio, ed ha frugato nelle giacche dei due sacerdoti. Ha trovato 300 euro in quella del parroco e 50 in quella del vice. Sono stati proprio loro, una volta accortisi del furto subito, a segnalare l’accaduto ai carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo. Sul posto non sono presenti telecamere. Lo scorso 19 marzo un senzatetto, di origini romene, si erano introdotto in tre chiese del centro storico di Senigallia. A San Martino aveva rubato un calice, all’Immacolata la corona da una statua mentre al Duomo un mazzo di chiavi che non gli sono risultate utili.Erano infatti del campanile. Proprio grazie alle telecamere è stato identificato e denunciato. Negli ultimi giorni l’attenzione si è spostata nell’entroterra dove giovedì i ladri, spacciandosi da finti carabinieri, hanno rubato in una casa di Pongelli di Ostra Vetere e in una di Corinaldo hanno smurato una cassaforte. I controlli sono stati intensificati in occasione delle feste proprio per scongiurare ulteriori furti.