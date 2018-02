I ladri dell'imbrunire svaligiano due case ed escono dal portone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Martedì sera un doppio colpo in appartamento a Soria, precisamente in via Blum dove alle 18,30, ormai un orario classico per mettere a segno i furti, sono stati visitati due abitazioni in un condominio. I ladri si sono arrampicati fino al primo piano, hanno praticato il solito foro nell’infisso, per scardinare la maniglia della porta finestra e sono entrati. Dopo aver messo sottosopra alcune stanze hanno portato via monili d’oro e oggetti per diverse centinaia di euro. Poi, come se nulla fosse, sono usciti dal portone.