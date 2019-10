Senigallia, al parcheggio dell’ospedale il cantiere è stato aperto: polemiche roventi

SENIGALLIA - Partiti i lavori nel parcheggio dell’ospedale per realizzare il box con la cassa ed installare la sbarra. Al momento l’azienda sanitaria non ha altre comunicazioni, se non quella della settimana scorsa riferita al 1 novembre, data in cui sarebbe partita la sosta a pagamento. Nel frattempo il cantiere è stato allestito e sta interessando la parte che si affaccia su via Camposanto Vecchio, che verrà chiusa dalla sbarra. Il parcheggio è aperto anche se alcuni spazi sono stati sottratti dagli allestimenti. Concluso questo intervento sarà realizzata la segnaletica.

Senigallia, raccolta firma indirizzata alla Diocesi: «Ospedale, lasciate gratuito il park»

C’è chi ritiene non possano fare in tempo per venerdì ma anche dovesse slittare la partenza del provvedimento, è deciso e sarà a pagamento. La petizione per chiedere di lasciarlo gratuito, rivolta alla Diocesi essendo la Curia proprietaria dell’area, ha raccolto oltre 200 firme. Dopo lo slancio iniziale di sabato, con oltre cento firme, ha subito poi un rallentamento. Salvo diverse comunicazioni, che ancora dall’ospedale non hanno avuto, da venerdì la prima mezz’ora sarà gratis poi si pagherà 1,10 euro l’ora. Per i dipendenti 100 euro per tutto l’anno.

