Senigallia, raccolta firma indirizzata alla Diocesi: «Ospedale, lasciate gratuito il park»

SENIGALLIA - Scattata ieri una petizione per chiedere alla Diocesi di Senigallia, proprietaria del parcheggio dell’ospedale, di lasciarlo gratuito. Intanto proseguono i controlli verso i parcheggiatori abusivi che, informati della novità dagli automobilisti, non sembrano aver gradito. Da venerdì infatti non potranno più accedere perché l’area verrà chiusa tramite una sbarra.Venerdì pomeriggio i carabinieri ne hanno multato altri due di nazionalità senegalese, di 34 e 24 anni. Sono stati individuati mentre svolgevano abusivamente la funzione di parcheggiatori. A loro carico una multa da 1.542 euro. Inoltre sono state sequestrate le somme di denaro percepire durante l’attività illecita, pari a circa 30 euro. Ieri mattina è stata lanciata da un cittadino, poi ripresa dal comitato cittadino a difesa dell’ospedale, una petizione che ha raccolto oltre cento firme ed è ancora aperta. Chiedono di lasciare gratuito il parcheggio che da venerdì sarà a pagamento. «I cittadini si indignano per la proposta e i dipendenti si arrabbiano per il pagamento del parcheggio che riduce il loro stipendio, già tristemente basso – scrive il comitato -. Inoltre i familiari dei malati saranno ancor più penalizzati dal pagamento sia diurno che notturno. La salute diventa un optional». Molti si sono appellati anche al Comune e all’Asur che non hanno poteri decisionali, non essendo proprietari dell’area. Il Comune ha chiesto ed ottenuto la prima mezz’ora gratuita, come nel resto del centro. L’Asur ha preso atto della scelta che pare non abbia margini di manovra.