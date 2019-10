Ospedale di Senigallia: il parcheggio si paga. Sosta gratis solo per mezz’ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Dal 1° novembre il parcheggio dell’ospedale di via Camposanto Vecchio diventerà a pagamento . In questi giorni l’impresa che lo gestirà, per conto della Curia che ne è proprietaria, sta definendo le tariffe in accordo con l’azienda ospedaliera, che lo utilizza, e il Comune. La bozza al vaglio prevede la prima mezz’ora gratis. Un provvedimento pensato per gli utenti mentre per i dipendenti è previsto un abbonamento che consentirà loro di pagare circa 50 centesimi al giorno.«Abbiamo avuto la comunicazione che dal 1° novembre il parcheggio di via Camposanto Vecchio diventerà a pagamento – spiegano dall’azienda sanitaria –, è nostro interesse tutelare sia gli utenti, per i quali è stata proposta la prima mezz’ora gratis, e i dipendenti che, tramite un abbonamento, potranno pagare circa 50/60 centesimi al giorno. Non appena ultimati i dettagli il tariffario verrà ovviamente reso noto».A gestirlo sarà Senapark Tech srl, l’impresa che sta realizzando il parcheggio in struttura nella vicina via Cellini, sempre di proprietà della Curia. Quello di via Camposanto Vecchio verrà chiuso tramite una sbarra e sarà realizzato un box dove inserire la cassa, per mostrare l’abbonamento o pagare il ticket. Questa nuova modalità andrà a risolvere un annoso problema, quello dei parcheggiatori abusivi che non potranno accedere trattandosi di un parcheggio completamente chiuso. Almeno se lo augurano tutti. La decisione di metterlo a pagamento non nasce per arginare il fenomeno, spesso al centro di aspre polemiche, ma da un accordo tra l’impresa che gestirà il parcheggio in struttura e la Curia proprietaria di entrambe le aree.La scomparsa dei parcheggiatori dovrebbe essere una diretta conseguenza. «La prima mezz’ora sarà gratuita come in tutti i parcheggi del centro – assicura il sindaco Maurizio Mangialardi – e questo per dare modo a chi deve fare visita ad un parente in ospedale di non dover pagare. Negli altri non cambia nulla. Il parcheggio a ridosso dello svincolo della complanare, dietro l’ospedale, resta gratuito. E’ il nostro e così rimarrà. Lo stesso per le aree di sosta di via Campo Boario dove ugualmente non cambia nulla». Anche il parcheggio dell’ospedale di Senigallia, come accade ormai in gran parte delle aree ospedaliere, diventerà quindi a pagamento. La Senapark Tech srl aveva ottenuto lo scorso 20 settembre il rilascio di un permesso di costruire dal Suap per l’installazione di un sistema di controllo per l’accesso e il pagamento del parcheggio di via Camposanto Vecchio oltre all’installazione di un box prefabbricato dove inserire la cassa. Nel permesso di costruire era previsto che l’impresa iniziasse i lavori entro un anno dal rilascio, avvenuto il 20 settembre, per terminarli entro tre anni per non perdere il diritto acquisito. Nessuno però immaginava che i tempi sarebbero stati così celeri.In via Cellini verranno invece realizzati circa 300 posti auto su tre livelli, due seminterrati e coperti e il terzo scoperto. La struttura sarà al servizio del vicino ospedale, con tariffe agevolate e convenzionate con il Comune, ma servirà anche per quanti saranno diretti alla casa protetta per fare visita ai parenti, al seminario e alla scuola e da ultimo anche per chi è diretto verso il centro storico visto che, attraversate via Rossini e ponte Garibaldi, si è in centro. I parcheggi al servizio dell’utenza dell’ospedale diventeranno quindi a pagamento come avviene del resto in molte città. A carico dell’impresa la rotatoria tra via Cellini e via Monteverdi inserita come opera di urbanizzazione. Il progetto è pronto e a breve verrà realizzata, eliminando quindi un incrocio pericoloso.