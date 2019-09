All’ospedale la sosta è con il pizzo: «Basta con il racket degli abusivi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Lite tra stranieri nel parcheggio dell’ospedale per dividersi le mance e accaparrarsi gli automobilisti. A testimoniarlo è un residente di Chiaravalle, con la moglie ricoverata in seguito ad un malore. Ha inviato al sindaco una lettera-esposto per chiedere di fermare quello che definisce il mercimonio del dolore. «Ho deciso di scriverle in quanto vittima e spettatore di uno teatrino indecente, indegno di un paese civile – racconta il testimone -: sei costretto a pagare il pizzo ad un gruppo di extracomunitari altrimenti hai il timore di ritrovarti la macchina con qualche danneggiamento».