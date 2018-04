Precipita dalla scala: operaio soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Paura in un'azienda di Sassoferrato, dove è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza per soccorrere un operaio dopo una rovinosa caduta. L'uomo era al lavoro su una scala quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri e degli ispettori del lavoro Asur, ha perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra. I soccorritori del 118, viste le fratture ed il sospetto schiacciamento toracico riportato dal 56enne, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza per un suo celere trasporto all'ospedale regionale di Torrette.