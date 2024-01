FALCONARA E’ salita fin sul tetto dell’ex hotel Luca a Rocca Mare minacciando di gettarsi nel vuoto. Paura ieri mattina per una 60enne che che vive da sola in uno deli appartamenti dell’ex albergo. La donna, in stato confusionale, ha approfittato delle scale dei ponteggi che sono installati sulla facciata dell’edificio in fase di ristrutturazione per raggiungere, intorno a mezzogiorno, il tetto della struttura. Una volta lassù ha iniziato ad agitarsi e a gridare minacciando di volersi gettare di sotto.

Immediatamente alcuni residenti della Rocca che erano nei dintorni hanno chiamato il 112 e sono stati allertati i vigili del fuoco, i carabinieri della tenenza di Falconara, il 118 e gli operatori della Croce Gialla, che sono giunti poco dopo. Sotto allo stabile si è formata una piccola folla di persone preoccupate per la donna che, dopo circa mezz’ora, è scesa dal tetto e si è fatta soccorrere dai soccorritori. È stata fatta adagiare su una barella per poi essere accompagnata all’ospedale di Torrette. Stando ad alcune persone che risiedono in appartamenti attigui e in altre case della zona, la donna soffrirebbe da diverso tempo di gravi crisi depressive e sarebbe in cura da specialisti e psicologi. Sembra, stando alle testimonianze, che anche in un recente passato la 60enne si sia resa protagonista di episodi singolari e di comportamenti gravi causando danni anche al mobilio della sua abitazione.