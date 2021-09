Papà di due figli si toglie la vita con un colpo di pistola dentro la sua abitazione: comunità sotto choc

ROSORA - Una notizia che sta scuotendo tutta la Vallesina. Papà di due figli si toglie la vita con un colpo d'arma da fuoco. La tragedia si è consumata questa mattina in un appartamento di Rosora, dove un uomo papà di due figli, ha preso l'arma che deteneva e ha premuto il grilletto. Immediati i soccorsi: l'ambulanza con il medico è arrivata poco dopo, ma gli operatori del 118 hanno potuto solamente constatare il decesso.

Presenti anche i due figli con la moglie, e sotto choc per quanto accaduto ma non è ancora chiaro se al momento della tragedia fossero in casa. Sul posto i carabinieri di Serra San Quirico per tutti gli accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 14:14