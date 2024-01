Esplode alcuni colpi in centro a Porto Sant'Elpidio, sequestrata una pistola soft air

PORTO SANT'ELPIDIO - La Polizia di Stato di Fermo, nella giornata di ieri ha denunciato un uomo, di circa 35 anni, incensurato, per il porto di armi ed oggetti atti ad offendere e per procurato allarme. In particolare gli investigatori fermani impegnati in un servizio antidroga, nel comune di Porto Sant’Elpidio, raccoglievano informazioni in ordine ad alcune indagini in corso, inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, allorquando venivano avvicinati da un residente il quale, fortemente scosso, gli raccontava che circa mezz’ ora prima, mentre percorreva via Cairoli, aveva notato un gruppo di tre persone e tra queste un uomoo che puntava una pistola contro un muro e sparava dei colpi.

Il passante descriveva accuratamente i tre, in particolar modo quello che deteneva l’arma.

Gli operatori, conoscitori dei luoghi e dei soggetti gravitanti in quel territorio, riuscivano in poche ore ad identificarlo ed effettuavano nei suoi confronti una perquisizione domiciliare recuperando l’arma che si rivelava una pistola soft air priva di tappo rosso motivo per cui il trentacinquenne, italiano ed incensurato, veniva denunciato in stato di libertà per il porto di armi ed oggetti atti ad offendere nonché per il procurato allarme provocato.

La pistola è stata sottoposta a sequestro penale. Anche stavolta, la presenza costante dei poliziotti sul territorio consentiva di intercettare ed identificare immediatamente il soggetto segnalato e di denunciarlo all’autorità giudiziaria.