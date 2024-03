Fatture fasulle per 67 milioni: retata della Finanza di Macerata

MACERATA - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata hanno smascherato un giro di fatture false per oltre 67 milioni di euro, emesse da imprese “cartiere” per fittizia somministrazione di manodopera. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata, all’esito di complesse indagini dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Macerata, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di oltre 14 milioni di euro, con il quale il Gip presso il Tribunale di Macerata ha disposto il sequestro di conti correnti, quote societarie, immobili e autovetture nei confronti di 6 imprese e 4 soggetti, coinvolti a vario titolo in un complesso meccanismo di frode fiscale fondato sull’emissione di fatture false, per le annualità dal 2018 al 2021, per oltre 67 milioni di euro nonché su omesse e infedeli dichiarazioni.