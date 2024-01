Treviso. Pistola finta e passamontagna in piazza Martiri di Belfiore: 16enne finisce nei guai. La giustificazione che però non convince: «Erano per girare video per TikTok»

TREVISO - Pistola finta e passamontagna in piazza Martiri di Belfiore, nei guai un 16enne. Il fatto è accaduto lo scorso 17 ottobre quando, un gruppetto di ragazzini ha attirato l'attenzione di alcuni residenti che hanno avvisato la questura impauriti soprattutto dalla vista di una pistola che, a distanza, sembrava a tutti gli effetti una glock, come quelle utilizzate dalle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Santa Maria del Rovere e, alla vista degli agenti delle volanti, il giovane si era dato alla fuga "dimenticandosi" però dei suoi amici, un gruppetto di coetanei, della pistola giocattolo sprovvista di tappo rosso e di un mazzo di chiavi. Proprio grazie a queste ultime, nonostante la poca collaborazione degli amici, gli agenti sono riusciti a risalire al garage della casa in cui il 16enne vive. Una volta identificato e interrogato, il giovane ha dichiarato che il passamontagna gli serviva per fare i video da mettere su TikTok. Ma questa giustificazione non sembra aver convinto gli inquirenti e il ragazzo è stato denunciato per possesso di arma fuori dalla propria abitazione. A questo hanno collegato anche che lui era lo stesso giovanissimo che era stato denunciato per ricettazione perché era stato trovato in sella ad una bici da donna rubata dal suo stesso condominio qualche tempo fa ed è stato quindi anche denunciato per ricettazione.