Ascoli, passamontagna e pistola: il rapinatore ripulisce il negozio di detersivi

ASCOLI - Irrompre nel negozio di detersivi e cosmetici brandendo una pistola e si porta via l'incasso: caccia al rapinatore ad Ascoli

La apina è avvenuta oggi intorno alle 13.30 al negozio "Acqua & Sapone" in via Murri, dove un bandito solitario, con il volto coperto da un passamontagna, ha fatto irruzione armato di pistola minacciando una cassiera. L'arma era probabilmente un giocattolo, ma di fronte una tale minaccia la donna ha giustamente consegnato alcune centinaia di euro dell'incasso. Sulla rapina indagano i carabinieri he hanno acquisito le immagini della videosorveglianza a caccia di indizi.

