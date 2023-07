Resti umani con una collanina ritrovati in un parco di Roma, sono di Andreea Rabciuc? La procura di Ancona chiede informazioni

ANCONA - I resti umani ritrovati sabato a Roma, al Pigneto, potrebbero essere di Andreea Rabciuc? La procura di Ancona ha contattato le autorità giudiziarie di Roma per avere aggiornamenti sul corpo, poco più di uno scheletro, scoperto da un escavatore su un terreno di Ferrovie dello Stato in via Ettore Fieramosca 114. La pm Irene Bilotta vuole capire se si tratti della 28enne romena scomparsa nelle campagne di Montecarotto il 12 marzo 2022, dopo una lite con il fidanzato.

Le ipotesi e la collanina

Il medico legale ha ipotizzato che si tratti di una donna, sui 30 anni, la cui morte risale a circa un anno fa.