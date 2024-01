L'ultimo audio di Andreea: «Insieme io e Simone facciamo casini». Lo youtuber: «Nel casale il corpo non c'era»

«Ci sto provando a levarmi dal c... ci provo da tanto tempo. So che Simone mi vuole bene ma siamo due cose che fanno dei casini...». Dice così piangendo Andreea Rabciuc alla sorella di Simone Gresti nel mese di gennaio. Tre mesi prima della sua scomparsa, la 27enne i cui resti sono stati ritrovati sabato in un casolare a Castelplanio, ha inviato un messaggio Whatsapp che è stato fatto ascoltare durante la trasmissione Chi l'ha Visto? questa sera.

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli si è occupata in apertura del caso di Andreea, in collegamento con Veronica Greganti che era con l'avvocato Emanuele Giuliani, il legale di Simone Gresti, il fidanzato della giovane che risulta indagato anche anche per istigazione al suicidio.

E' stato anche ascoltato uno youtuber che dentro quel casale ci è entrato per cercare indizi di un festino: «Abbiamo guardato gli angoli delle mura, siamo andati al piano di sopra ed era traballante.

Quello è l'unico casolare che c'era. Siamo stati anche dove è stato ritrovato il corpo, ho ripreso tutto con il cellulare, con la torcia l'avrei visto». Era stato chiamato nel video andato su Youtube il "casale degli orrori" e il proprietario aveva chiesto che venisse rimosso, facendo le proprie rimostranze per il nome affibbiato allo stabile. «Due anni dopo quel casale - ha detto Federica Sciarelli - è diventato proprio il casale dell'orrore».

La sciarpa e il biglietto ritrovati assieme ai resti di Andreea Rabciuc

All'interno del casale - ha detto l'inviata di Chi l'ha Visto? - sono stati trovati brandelli di quegli indumenti con cui era uscita quella sera: ci sarebbe anche una sciarpa con una stampa a forma di stelle e un biglietto con una scritta. Sembra che si sia anche un laccio di corda, attualmente all'analisi della scientifica dei carabinieri di Ancona.

La ricostruzione della notte della scomparsa

La trasmissione ha ricostruito l'ultima giornata e l'ultima sera prima della scomparsa di Andreea, ascoltando l'ex fidanzato Daniele, gli amici, lo stesso Simone Gresti. L'avvocato di quest'ultimo spiega che il suo assistito attualmente «ha quattro ipotesi di reato - dice il legale Emanuele Giuliani -: oltre al sequestro persona, allo spaccio, c'è l'ipotesi di omicidio volontario e l'istigazione al suicidio in seguito ad elementi individuati con gli accertamenti tecnici irripetibili, all'interno del casa, sui resti di Andreea e sui reperti trovati all'interno del casale. La procura vuole indagare a 360 gradi, però bisogna vedere se sono ipotesi sostenibili».

Il giallo della finestra rotta del casale

La troupe di Chi l'ha Visto il 6 aprile del 2022, 25 giorni dopo la scomparsa di Andreea, fa un sopralluogo proprio in quel casale e la finestra nel retro della casa era rotta, tanto che l'operatore era riuscito a riprendere l'interno dell'abitazione, senza notare nulla. «Non c'erano nemmeno odori particolari», fa notare la Sciarelli. «Possibile che Andreea non fosse lì da subito?».

La telefonata drammatica di mamma Georgeta a 7 mesi dalla scomparsa di Andreea

«Sono 7 mesi che mia figlia non si fa sentire - dice al telefono la mamma di Andreea Rabciuc -, Simone Gresti deve dire la verità. Cosa è successo ad Andrea? Perchè non è tornata più? Perchè non hai risposto al telefono, non lo hai fatto fino a quando non ho minacciato di chiamare i carabinieri. Non hai versato una lacrima, non ti ho visto mai disperato, non hai mai detto amo questa ragazza». Gresti risponde nervosamente: «Dove è andata Andreea non lo so. Tante volte mi è scappata via. Io non c'entro niente in questa storia e basta».

La telefonata del 12 marzo, la notte della scomparsa

Il 12 marzo alle 4 del mattino Andreea chiama il padre che abita in Spagna: a quell'ora però stava dormendo e quindi non ha risposto. Il papà prova a chiamarla a mezzogiorno ma la ragazza non risponde più. «Tre settimane prima mi aveva chiesto aiuto per venire a Madrid perchè si trovava male con il fidanzato e che si era messa nei guai per colpa sua».