Giallo della morte di Andreea: nuovo sopralluogo nel casolare e nella roulotte

CASTELPLANIO – Si cercano indizi nel casolare in cui è stato ritrovato il cadavere di Andreea Rabciuc per risolvere il giallo della sua morte. Un nuovo sopralluogo è stato organizzato questa mattina all'interno della casa colonica diroccata di via Monte Adamo 26, nel territorio di Castelplanio: coordinati dalla pm Irene Bilotta, sul posto ci sono i carabinieri della Compagnia di Jesi, i vigili del fuoco, il medico legale Adriano Tagliabracci che aveva eseguito l'autopsia sui resti della 27enne, ritrovata a quasi 2 anni di distanza dalla misteriosa scomparsa, e l'analista forense Luca Russo, incaricato di scandagliare il cellulare di Simone Gresti, l'ex fidanzato di Andreea, indagato per omicidio e, come ipotesi alternativa, per istigazione al suicidio. Il sopralluogo si è poi esteso anche alla roulotte dove Andreea ha trascorso la sua ultima sera insieme all'ex fidanzato e 2 amici.