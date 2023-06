MAIOLATI SPONTINI - Si continua a cercare Andreea Rabciuc, la 27enne di origini rumene scomparsa dal 12 marzo 2022 dopo una festa in una roulotte sulla Montecarottese insieme ad amici e all’ex fidanzato Simone Gresti, che ancora resta l’unico indagato. Per il secondo giorno consecutivo dalla ripresa delle ricerche, i Carabinieri di Jesi, con il Nucleo Cinofili di Bologna e il cane molecolare Bayla, i vigili del fuoco volontari, ieri hanno spostato le ricerche verso Maiolati Spontini.

APPROFONDIMENTI IL CASO Andreea, anche la mamma partecipa alle ricerche. E si muove pure il cane molecolare Bayla

In particolare, si sono concentrati su un fitto boschetto di irta vegetazione che sorge sopra il laghetto utilizzato per la pesca sportiva, a Moie di Maiolati Spontini, al confine con un vigneto su via delle Vigne. Sotto una temperatura rovente che superava i 30 gradi, il cane molecolare Bayla – aiutato dai vigili del fuoco che hanno segato i rovi e aperto dei varchi – si è infilato nella irta boscaglia per fiutare tracce di Andreea. Magari del suo passaggio, visto che attraversando il boschetto si arriva al parco a ridosso del laghetto di Moie. Ma niente, nonostante l’impegno e gli sforzi di tutti, anche ieri mattina le ricerche hanno dato esito negativo.

Tutto, sotto lo sguardo carico di angoscia della povera madre della ragazza, Georgeta Cruceanu che con gli occhi gonfi di lacrime ha incassato questo ennesimo, durissimo colpo. La figlia non si trova. Non si sa se sia ancora viva, da qualche parte. Se sia in grado di comunicare e non voglia farlo o se qualcuno le impedisca di farlo.

Non si sa se le hanno fatto del male e dalla Vallesina non si è mai allontanata e il suo corpo è stato occultato da qualche parte. Lo strazio più grande per una madre, non sapere. Vivere in un limbo di dolore senza fine. Sono passati 18 mesi senza Andreea. Le operazioni si sono protratte per tutta la mattina verso mezzogiorno sono state sospese per le condizioni del cane, fiaccato dalle lunghe ore sotto il caldo afoso. Nei prossimi giorni andranno avanti.