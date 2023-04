Andreea scomparsa un anno fa da Jesi, gli inquirenti cercano il corpo nelle terre del fidanzato Simone

JESI - Andreea Rabciuc è scomparsa da un anno, precisamente dal 12 marzo 2022, dopo una festa in un casolare sulla Montecarottese. Oggi gli inquirenti hanno dato un nuovo impulso alle ricerche, con un sopralluogo sulle colline tra Maiolati Spontini e Monte Roberto, in alcuni terreni di proprietà della famiglia di Simone Gresti, fidanzato della giovane residente a Jesi e unico indagato per la sua sparizione.

Andreea scomparsa da un anno, si cerca il corpo nei campi del fidanzato

Il sopralluogo è avvenuto con i cani molecolari alla presenza del pm Irene Bilotta e del consulente della Procura, Luca Russo. Carabinieri e vigili del fuoco hanno lavorato per ore lungo quei campi che distano tre chilometri dal casolare dove Andreea è stata vista per l'ultima volta. Cercano un corpo, perchè da allora la ragazza non si è più messa in contatto con la madre, a cui era molto legata.