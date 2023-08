OSIMO - La banda che ha compiuto la rapina a mano armata nella villa dell’imprenditore Fausto Pigini, a San Sabino, è la stessa che, una settimana prima, aveva colpito a casa dei Garofoli a Castelfidardo. Dalle immagini della videosorveglianza si notano i quattro banditi entrare nella residenza di pregio dei Pigini in via Sant’Ambrogio e poi un auto allontanarsi a blitz terminato nelle vicinanze. La stessa auto che le spycam hanno immortalato nel furto avvenuto nella villa di Giusy Garofoli, figlia di Fernando, fondatore della Garofoli Porte, al confine tra San Sabino e Castelfidardo.

L'indagine

I carabinieri di Osimo indagano per risalire alla proprietà del mezzo, ai suoi movimenti lunedì scorso e capire se la banda che ha colpito in Valmusone è la stessa che, il 19 luglio, ha compiuto tre furti tra Taunus e Marcelli e, a giugno, consumato una rapina ad Ascoli. Stando al racconto della moglie di Pigini, minacciata con una pistola lunedì sera per fornire indicazioni sui preziosi da rubare, la banda sarebbe dell’est Europa. Il bottino di villa Pigini sarebbe di circa 40mila euro tra contanti, preziosi e oro. Poco meno a quanto pare il bottino del furto nella villa di Giusy Garofoli, dove oltre a oro e gioielli i ladri hanno portato via anche rinomate bottiglie di vino. Dalle spycam i carabinieri hanno anche notato che, pochi giorni prima del colpo dai Garofoli, la stessa auto usata dai banditi si era fermata davanti ad un’altra villa di Castelfidardo ma in quel caso senza consumare il furto.

