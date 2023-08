Senza patente, sullo scooter non assicurato né revisionato, fugge tra le auto di Ancona. Aveva una pistola a gas

ANCONA - Raffica di sanzioni e denunce per un 20enne anconetano che, stamattina, non si è fermato all’alt. Dissequestrata la Porsche fermata a marzo: 28mila euro per riaverla

Intercettato a Palombina Vecchia

Fermato dopo un pericoloso zig zag tra le auto, è stato trovato in sella a uno scooter senza assicurazione né revisione. Non aveva la patente perché mai conseguita, in compenso nel vano portaoggetti teneva una pistola a gas. E’ cominciata male la giornata per un 20enne di Ancona, fermato nella mattinata di oggi, giovedì 3 agosto, da una pattuglia della polizia locale di Falconara. Gli agenti avevano istituito un posto di controllo davanti alla stazione ferroviaria e, al passaggio del 20enne, che viaggiava con un passeggero, hanno intimato l’alt, ma il giovane anziché fermarsi si è lanciato tra le auto, sorpassandole in modo azzardato, nel tentativo di allontanarsi senza permettere alla polizia locale di raggiungerlo.

Albanese non in regola sulla super car

E’ stato però intercettato a Palombina Vecchia, dove gli agenti hanno presentato il conto: 1.248 euro per guida pericolosa, sorpassi azzardati, motociclo non assicurato e non revisionato. La pistola a gas rinvenuta nello scooter, pronta all’uso, è stata sequestrata come il motorino ed è costata al 20enne una denuncia per porto abusivo di strumenti atti a offendere, che si aggiunge a quella per guida senza patente.

Nel frattempo è stata accertata la posizione di un cittadino albanese che, a marzo scorso, è stato fermato da una pattuglia a bordo una Porsche Cayenne non in regola con le norme comunitarie. L’uomo ha dovuto pagare 28mila euro di sanzioni per rientrarne in possesso. Il veicolo di lusso è intestato a un’impresa svizzera ma era nella disponibilità dell’albanese, residente in Italia, per questo il mezzo non era regola in materia di contrabbando e di pagamento delle tasse di importazione.