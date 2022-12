Ancona, ubriaco su una panchina del Corso parla di notte a voce altissima: multa e denuncia

ANCONA - Ubriaco parla a voce altissima, in piena notte, in Corso Carlo Alberto: rimedia una multa ed una denuncia.

Protagonista un rumeno di 33 anni, che, la notte scorsa, è stato controllato dalla polizia mentre, in evidente abbrezza alcolica, bicavaccava con altri ue uomini su un panchina in corso Carlo Alberto, discutendo a voce altissima. È stato sanzionato per il suo stato di ebbrezza. Dai successivi controlli è poi emerso che l'uomo era stato anche colpito da un Daspo Urbano che gli precludeva anche la zona di Corso Carlo Alberto. Ha così rimediato anche una denuncia per la violazione della misura.