ANCONA È settembre, tra due giorni riparte la scuola. Ma sembra Ferragosto. A Portonovo e Mezzavalle il sole brilla alto e continua ad illuminare un’estate che, partita in sordina a causa del tempo incerto, regala scampoli di bella stagione e ora sembra non voler finire. Le due baie del Conero anconetano ieri erano piene (quasi) come nel clou dell’estate.



Complice, appunto, il sole e l’aria buona, seppure sporcata da un vento che soprattutto nei giorni scorsi ha sferzato la costa ed il mare, mosso da diversi giorni a causa del maestrale che peraltro dovrebbe tornare calmo proprio da oggi per permettere un’altra bella settimana di vacanza a chi trova il tempo ed a voglia di andare in spiaggia. Questi sono gli ultimi giorni prima dell’inizio delle scuole e quindi sono tanti i ragazzi che frequentano ancora le spiagge e con essi famiglie e turisti che si godono questi scampoli d’estate. Ovviamente per la soddisfazione degli operatori che vedono allungarsi la stagione, siano essi ristoratori che bagnini e proprietari degli hotel della baia. «Siamo pieni per tutto il mese di settembre», avevano raccontato i titolari dell’Internazionale e del Fortino (dove ieri mattina si è anche consumato un pranzo di matrimonio) che sperano adesso di veder mantenere le premesse e magari riempire i loro hotel anche ad ottobre. Stabilimenti e spiagge libere, dicevamo, bus navetta e autobus dei borghi e da Ancona in piena attività, con gli operatori che in diverse occasioni durante l’estate avevano affermato di come Portonovo mantenga intatto il suo appeal, basta che ci sia il sole ed il tempo buono. Diverse sono state, e lo sono tuttora, le presenza straniere nel corso dell’estate.

Il ritorno degli stranieri

La conferma arriva da anche dall’Infopoint che si trova in piazzetta, che chiuderà il 15 settembre, preciso punto di raccolta dati.

«Quest’anno – le parole delle addette – abbiamo assistito al ritorno in grande stile di stranieri. Certo le presenze complessive sono state inferiori a quelle record della scorsa stagione, ma accanto agli italiani ci sono stati turisti dal nord Europa, soprattutto belgi e olandesi, tedeschi, anche russi. E poi statunitensi, spagnoli ed argentini». Insomma il brand Portonovo funziona e continua ad attirare gente, siano essi anconetani, marchigiani, italiani o stranieri.