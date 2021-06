Trovato privo di sensi e con una ferita alla testa: giallo al porto, è un infortunio sul lavoro?

ANCONA - Giallo al porto di Ancona dove ieri sera, intorno alle 19.30, un operaio è stato trovato riverso a terra con una ferita alla testa. L'uomo, un 24enne del Bangladesh, è stato trovato in un piazzale adibito all'allestimento navi di Fincantieri: nessuno avrebbe assistito a quanto successo e l'ipotesi è che si sia trattato di un infortunio sul lavoro, con l'uomo colpito da un martello caduto dall'alto. Il giovane saldatore è stato soccorso dalla Croce Gialla ed è stato portato all'ospedale di Torrette in codice rosso ed è in prognosi riservata per un grave trauma cranico. Sull'accaduto indaga la Polizia.

