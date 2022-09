Accoltellamento al porto di Ancona, arresto convalidato ed espulsione: pronto il biglietto per la Tunisia

ANCONA - È stato convalidato l'arresto del tunisino che ieri mattina aveva accoltellato un uomo di Osimo in un bar nel porto di Ancona. Le accuse sono di lesioni personali, l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto il Nulla Osta all’Espulsione. Il cittadino extra comunitario verrà tradotto da personale specializzato presso il C.P.T. di Bari, in attesa dell’espulsione, con volo dedicato per la Tunisia.

Lo straniero, ieri mattinaa, aveva sferrato una coltellata al braccio all’italiano, portato all’ospedale in codice giallo. La vittima, un cittadino di Osimo di 54 anni, è stata aggredita da un tunisino 52enne dopo che gli aveva intimato di smettere di importunare gli avventori del bar. Non è stato possibile recuperare l'arma, gettata in acqua.