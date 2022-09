ANCONA - S'invaghisce di una donna che non conosce e la tormenta anche davanti al marito: cartellino giallo allo stalker. L'ammonimento per stalking è stato firmato dal Questore Capocasa nei confronti di un cittadino albanese, residente nella provincia anconetana.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto il quarantenne, senza plausibili motivi non avendo mai intrattenuto relazioni affettive o amicali con la parte lesa, cominciava ad assumere nei riguardi della donna, un’italiana di circa 50 anni, comportamenti molesti, quali messaggi, minacciosi, commenti volgari, offese gratuite, anche alla presenza del coniuge della stessa. Il continuo perdurare di questi comportamenti ha indotto la donna, anch’essa residente nel territorio della Provincia, a rivolgersi alle forze dell’ordine per ottenere un provvedimento di cessazione delle condotte ossessive.