Si ubriaca, va in coma etilico e viene salvato. Esce dall'ospedale, torna bere: malore al Passetto

ANCONA - L'hanno trovato semi svenuto tra i giochi della pineta del Passetto. Completamente ubriaco, praticamente quasi in coma etilico. I volontari della Croce gialla sono arrivati con l'ambulanza, l'hanno soccorso accompagnato al pronto soccorso di torrette per le cure del caso: la seconda volta nel giro di 24 ore.

Soccorso bis per un uomo in coma etilico

Recidivo, il 49enne che ha fatto scattare i soccorsi ieri sera ad Ancona: l'uomo era già andato in coma etilico in mattinata e per questo motivo trasportato subito in ospedale. Uscito da Torrette, però, evidentemente non ha resistito. E si è rimesso a bere. L'hanno trovato in serata alla pineta del Passetto, quasi privo di conoscenza tra i giochi dei bambini. Per lui un'altra corsa in ospedale, salvato ancora.