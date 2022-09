Fermato ubriaco alla guida, lo va a prendere il fratello ma i carabinieri scoprono che ha la patente scaduta

MACERATA - Fermato in auto dai carabinieri con un tasso di alcol in corpo superiore alla norma, viene subito denunciato e privato della patente di guida: allo stesso tempo chiama il fratello per farsi venire a prendere. Detto, fatto. Ma il destino ci si è messo di traverso, perchè i militari dell'Arma, controllando l'altra patente, hanno scoperto essere scaduta da tempo. Risultato: ritirata anche quella.

Ubriachi alla guida, quattro denunce

È accaduto a Tolentino durante i controlli sul territorio disposti per aumentare la sicurezza sulle strade: tra Civitanova e Macerata i carabinieri hanno denunciato altre tre persone con ritiro della patente - un 30enne napoletano, un impiegato di Castelfidardo e un operaio di Pollenza - sempre per guida in stato di ebbrezza. Durante il servizio sono state controllate, nel complesso, circa 600 utenti della strada, 350 veicoli, ed elevate ulteriori 44 contravvenzioni al codice della strada tra cui guida pericolosa, omesso uso delle cinture di sicurezza, omessa revisione del veicolo, dimenticanza del documento di guida e uso del telefono cellulare alla guida.