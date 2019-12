Pista di pattinaggio, giostra e albero: a Fabriano oggi si accende il Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Tutto pronto per l’inaugurazione del cartellone natalizio a Fabriano . Diverse iniziative in programma. Oggi, alle 18, il via al terzo Villaggio diffuso di Babbo Natale in Piazza del Comune. L’appuntamento sarà poi in centro storico fino al giorno dell’Epifania. Il via al mese più colorato dell’anno con l’inaugurazione del villaggio e l’accensione dell’albero di Natale in Piazza del Comune alto 12 metri, con luci a led, che si potrà attraversare per scattare fotografie particolari con sfondo Palazzo del Podestà e la Fontana Sturinalto. Saranno aperti anche la pista ecologica di pattinaggio, la giostrina e i gonfiabili.Protagonista Palazzo del Podestà con le proiezioni di luci e immagini che nel pomeriggio avranno luogo ogni ora. La piazza non sarà illuminata per permettere ai passanti di ammirare queste proiezioni. Davanti alla Biblioteca multimediale Sassi è stato allestito il villaggio gonfiabile di Babbo Natale con attività ludiche per i bambini. Le casette del villaggio, 12 in tutto, per il mercatino natalizio saranno aperte nel fine settimana, dal venerdì alla domenica, a partire dalla prossima settimana. Allo studio anche l’idea di portare quanto prima il Planetario digitale in Biblioteca, nello spazio occupato fino a poco tempo fa dal Urp (ora trasferito al piano terra, palazzo comunale piazzale XXVI settembre 1997) per creare un circuito dedicato ai giovani. La conclusione delle iniziative natalizie sarà affidata, il 6 gennaio 2020, alla Pro Loco con la tombola in centro. È prevista anche l’esibizione delle befane volanti.Il costo totale del programma preparato dall’Amministrazione comunale di Fabriano è di circa 70mila euro. Diversi gli appuntamenti di questo fine settimana in centro storico. Poco prima dell’inaugurazione del cartellone natalizio, è prevista, alle 17,30, in Piazza del Comune, la manifestazione di orientamento scolastico in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione superiore Morea-Vivarelli di Fabriano in vista delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico. Da mettere in agenda domani, festa dell’Immacolata Concezione di Maria, dalle 8 alle 20, ai Giardini Regina Margherita, il Mercatino delle cose vecchie e antiche. Alle 15,30 “La magia dei presepi” per le vie di Serradica. Inaugurate anche diverse rappresentazioni nelle chiese parrocchiali della città. Dalle 16,30, invece, in Pinacoteca Molajoli laboratorio per famiglie e bambini da 4 a 10 anni. Domani sarà anche l’ultimo giorno della mostra, sempre in Pinacoteca, dedicata a Orazio Gentileschi. Da agosto è stata ammirata da più di 9mila persone. Chi ancora non l’ha visitata può andarci oggi: orario 10-13 e 15-18.