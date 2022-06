Parco del Conero, una grande estate. Presentato il programma di eventi tra passeggiate e kermesse culinarie

ANCONA - Concerti, tavole rotonde, passeggiate, eventi gastronomici per promuovere la bellezza del Parco del Conero. Sarà un’estate in grande stile, quella programmata dall’Ente Parco e presentata ieri al Passetto dal presidente Daniele Silvetti, accompagnato dal direttore Marco Zannini e dal responsabile Ufficio Cultura, Filippo Invernizzi.

«Una presentazione – ha ricordato Silvetti – fatta non a caso ad Ancona, in cui insiste gran parte del territorio del Parco, perché vogliamo sensibilizzare la città alle problematiche ambientali. Negli ultimi tempi abbiamo investito tanto in promozione, coinvolgendo anche le scuole e i ragazzi con progetti mirati per parlare di sostenibilità. Coinvolgeremo nelle varie iniziative tutti i 4 Comuni del perimetro del Parco, proprio per dare visibilità dal mare all’entroterra, proponendo le bellezze di questo splendido territorio». Si comincia domani pomeriggio al Passetto, alle 18, con la presentazione della nuova cartellonistica informativa della zona e una passeggiata fino ai laghetti e successivo incontro sull’Erpetofauna del parco (anfibi e rettili), premiazione del contest “Apericonero”, ideato dagli studenti dell’istituto Einstein- Nebbia di Loreto. In serata, concerto del gruppo “Via Verdi” sulla scalinata del Passetto illuminata di verde. Giovedì 23 giugno alle 21 l’inaugurazione del Teatro del Conero a Sirolo e l’inizio del Festival del Conero che prevede diversi eventi nelle due settimane successive e culminerà con la Festa del Parco (8-9-10 luglio). Sarà presente il giornalista e divulgatore scientifico Roberto Giacobbo. Nel fitto calendario iniziative formative, presentazione di libri a tema, escursioni a cura della Coop. Opera che gestisce il Centro Visite e tante occasioni di riflessione e confronto per cogliere al meglio l’unicità di questa area protetta. Il 24 giugno presentazione del libro “Seppellite il mio cuore sul Monte Conero” di Michele Monina, il 25 Open Day all’Archeodromo del Conero, il 27 a Numana spettacolo “Paolo dei Lupi” di e con Francesca Camilla D’Amico, il 28 visita alle grotte di Camerano, il 29 a Marcelli serata dedicata ai delfini e alla conservazione delle specie marine, a Portonovo il 30 giugno concerto del Wind trio e il 1° luglio passeggiata dalla chiesa di Santa Maria. Il 2 luglio racconti geologici del Conero, il 3 la storia di Sirio e il mistero delle sue impronte, il 6 presentazione del libro di Gilberto Stacchiotti “Conero bellezza infinita”, il 7 cabaret a favore delle Opere Caritative Francescane. Per la chiusura della festa, i concerti di “I miuri”, Fraska, I Pronipoti e il magico Alivernini.



